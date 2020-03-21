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Этот день в истории футбола: Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет (Видео, Фото)

Этот день в истории футбола: Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет (Видео, Фото)
14:18 Сегодня Телеграф 2sportnews.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Одному из лучших футболистов в истории сегодня исполнилось 40 лет.

Бразильскому кудеснику мяча, прекрасному футболисту и человеку Роналдиньо сегодня исполняется 40 лет.

Он запомнился необычными финтами, мастерскими ударами из-за пределов штрафной, шедевральными забитыми мячами после проходов.

Он начал карьеру в бразильском Гремио, откуда в 2001 году перешел в французский ПСЖ. За два года он стал любимцем парижской публики и одним из лучших игроков чемпионата Франции.

Перед сезоном 2003/2004 его купила Барселона, где и прошли его лучшие годы. За пять проведенных лет в Испании он дважды становился чемпионом Испании и раз Лигу чемпионов.

К тому же, в 2005 году ему вручили "Золотой мяч", признав лучшим игроком мира. После прихода на тренерский мостик Пепа Гвардиолы места в команде ему не нашлось.

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Три года за Милан также были успешные. При его помощи клуб сумел стать чемпионом Италии. С 2011 года футболист играл на родине за Фламенго, Атлетико Минейро и Флуминенсе.

После завершения карьеры начал участвовать в благотворительных матчах по всему миру, но недавно был задержан в Парагвае за поддельные документы. После этого его приговорили к аресту, в тюрьме он уже успел выиграть первый трофей

За сборную Бразилии он провел 97 матчей и забил 33 гола. В составе "селесао" игрок становился чемпионом мира 2002 года.

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Все по теме:

ПСЖ, Милан, Лига Чемпионов, Гремио, Золотой мяч, Барселона, Роналдиньо, Фламенго, Новости спорта, Новости футбола.
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