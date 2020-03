Этот день в истории футбола: Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет (Видео, Фото)

Бразильскому кудеснику мяча, прекрасному футболисту и человеку Роналдиньо сегодня исполняется 40 лет.

Он запомнился необычными финтами, мастерскими ударами из-за пределов штрафной, шедевральными забитыми мячами после проходов.

Он начал карьеру в бразильском Гремио, откуда в 2001 году перешел в французский ПСЖ. За два года он стал любимцем парижской публики и одним из лучших игроков чемпионата Франции.

Перед сезоном 2003/2004 его купила Барселона, где и прошли его лучшие годы. За пять проведенных лет в Испании он дважды становился чемпионом Испании и раз Лигу чемпионов.

К тому же, в 2005 году ему вручили "Золотой мяч", признав лучшим игроком мира. После прихода на тренерский мостик Пепа Гвардиолы места в команде ему не нашлось.

Три года за Милан также были успешные. При его помощи клуб сумел стать чемпионом Италии. С 2011 года футболист играл на родине за Фламенго, Атлетико Минейро и Флуминенсе.

После завершения карьеры начал участвовать в благотворительных матчах по всему миру, но недавно был задержан в Парагвае за поддельные документы. После этого его приговорили к аресту, в тюрьме он уже успел выиграть первый трофей.

Ronaldinho was allegedly involved in money laundering before being arrested. According to Mundo Deportivo, it is being investigated whether Ronaldinho was involved in money laundering before being incarcerated in a Paraguayan prison. pic.twitter.com/gF9u0CXfKU

— Barcelona Worldwide (@BarcaWorldwide) March 17, 2020