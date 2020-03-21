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Игрок Александрии: База клуба словно тюрьма

Игрок Александрии: База клуба словно тюрьма
15:27 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Каспарс Дубра рассказал, чем занимается на карантине.

Защитник Александрии Каспарс Дубра рассказал, что тоскует по семье, так как остался на базе клуба во время карантина.

"Футболисты уехали. В городе остались две или три семьи футболистов. Мне также разрешили покинуть клуб, но я принял решение остаться.

Я живу на базе Александрии в комнате для игроков. Это однокомнатный номер для двух футболистов. Остался здесь один. Вокруг меня огороженная территория и несколько охранников. База клуба, как тюрьма – с играми и книгами".

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Рига по сравнению с Александрией – это какой-то Лас-Вегас. Тут преимущественно живут агрономы, есть несколько фабрик и заводов. Здесь нет больших развлечений. Есть несколько кафе, но нет даже кинотеатра", - сказал Дубра в интервью Delfi.lv.

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ФК Александрия, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Каспарс Дубра.
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