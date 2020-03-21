Полузащитник Шальке нарушил карантин

Новости спорта:Полузащитник "Шальке-04" Амин Харит нарушил условия карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.

Амин Харит был замечен в одном из баров Гельзенкирхена.

"Да, Амин действительно был в клубе с другом. Это было ошибкой, и он её уже осознал. Мы ещё раз объяснили ему всю серьёзность ситуации. Больше подобное не повторится", — приводит слова спортивного директора "Шальке" Йохана Шнайдера Bild.

Сообщается, что Харит отделался устным предупреждением. Клуб не планирует штрафовать футболиста за нарушение условий карантина.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент в мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч.