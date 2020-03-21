Алиссон объяснил, почему вынужден ежедневно покидать свой дом

Новости спорта:Вратарь Ливерпуля Алиссон Беккер уверяет, что круг общения у него небольшой.

Бразильский вратарь Ливерпуля Алиссон Беккер рассказал о том, что для восстановления после травмы он вынужден покидать дом и приезжать на базу, несмотря на карантин.

"Все игроки остаются дома, но мой случай немного другой из-за травмы. У меня не очень серьезная травма, но она требует лечения в тренировочном центре.

Я не контактирую ни с кем из одноклубников. Общаюсь лишь с физиотерапевтом и тренером вратарей, выполняя восстановительные упражнения. Мы стараемся следовать требованиям и разговариваем на расстоянии. Кроме них, я ни с кем не контактирую.

Мой распорядок полностью расписан. Я уезжаю из дому, еду в тренировочный центр, прохожу курс восстановления и возвращаюсь домой", – рассказал Алиссон в интервью изданию Liverpoool Echo.