Шовковскому предлагали должность в министерстве

Новости спорта:Тренер сборной Украины отказался от политической карьеры

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский признался, что отказался от должности в министерстве:

- У вас улучшился украинский... сейчас модно идти в политику…

- Понял, почему вы это спросили. У меня была встреча с Гончаруком, и мне предложили должность в ту структуру которую они хотели сделать, тогда еще существующего министерства. Стать главой направления спортивного департамента молодежи и спорта. Но я тогда откровенно сказал, что у меня приоритет – это Евро-2020 и я не могу изменить эту мечту, к которой мы так долго шли, тем более что я на тот момент не был уверен, будет ли существовать этот департамент, и как долго.

- Разговор шел о должности министра молодежи и спорта?

- Нет, должность министра мы не обсуждали. Кстати, будучи на этой встрече я спросил, почему я, у меня ведь нет опыта работы. С Вадимом Гутцайтом мы знакомы, и я сказал еще тогда, что это лучшая кандидатура, которая подходит на эту должность. Мне сказали, что рассматривают несколько кандидатур. Вышло как вышло. Я поздравил Вадима и я считаю, что Министерство молодежи и спорта должно быть отделено от всего, потому что это другая отрасль, которая работает на нашу Украину и которая помогает, чтобы весь мир узнал, что спортсмены Украины – это достаточно сильные люди.

- Если бы не Евро, согласились бы?

- Знаете, думаю, что нет.