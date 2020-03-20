УЕФА определил три вероятные даты окончания текущего футбольного сезона

Новости спорта:Федерации, лиги и клубы Европы получили несколько вариантов развития событий.

Рабочая группа УЕФА предложила федерациям, клубам и европейским лигам три варианта календаря текущего сезона.

Как утверждает Спорт-Экспресс в России, изначально велась речь о том, чтобы завершить розыгрыши чемпионатов и местных турниров, еврокубков, а также Лигу наций до 30 июня. Тем не менее, у боссов закрались сомнения, что в этот период удастся провести все поединки.

Теперь же союз заявил, что на всякий случай предложены еще два варианта: закончить кампанию до 31 июля или до 31 августа. Отмечается, что в таком случае придется отложить старт следующего сезона, а также решить вопрос касательно того, что у многих футболистов контракты завершаются в июне.

Напомним, что УЕФА объявил, как будет называться чемпионат Европы в 2021 году.