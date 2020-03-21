Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ из-за переноса Евро-2020

Новости спорта:Действующее соглашение нападающего с ПСЖ рассчитано до 2022 года.

ПСЖ продолжает попытки продлить соглашение со своим звездным форвардом Килианом Мбаппе, однако сам футболист хотел сначала подождать завершения Евро-2020, а после принять решение касательно своего будущего. Об этом сообщает Marca.

Из-за критической ситуации с распространением коронавируса в Европе, УЕФА принял решение о переносе турнира на 2021 год. Теперь у парижского гранда есть дополнительное время, чтобы вернуться к переговорам с Мбаппе с улучшенным предложением.

Нынешний контракт 21-летнего француза рассчитан до 2022 года, однако пока он не дал "зеленый свет" для его продления. Тем не менее, из-за переноса Евро-2020, он может согласиться подписать новое соглашение с ПСЖ, чтобы повысить свою значимость в европейском футболе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром в летнее трансферное окно, однако парижский гранд ответит отказом на любое предложение по Килиану Мбаппе.

ПСЖ продолжает попытки продлить соглашение со своим звездным форвардом Килианом Мбаппе, однако сам футболист хотел сначала подождать завершения Евро-2020, а после принять решение касательно своего будущего. Об этом сообщает Marca.

Из-за критической ситуации с распространением коронавируса в Европе, УЕФА принял решение о переносе турнира на 2021 год. Теперь у парижского гранда есть дополнительное время, чтобы вернуться к переговорам с Мбаппе с улучшенным предложением.

Нынешний контракт 21-летнего француза рассчитан до 2022 года, однако пока он не дал "зеленый свет" для его продления. Тем не менее, из-за переноса Евро-2020, он может согласиться подписать новое соглашение с ПСЖ, чтобы повысить свою значимость в европейском футболе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром в летнее трансферное окно, однако парижский гранд ответит отказом на любое предложение по Килиану Мбаппе.