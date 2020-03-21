Реал намерен продлить Хакими

Мадридский Реал планирует предложить новый контракт крайнему защитнику Ашрафу Хакими, который последние два сезона проводит на правах аренды за дортмундскую Боруссию. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 21-летний марокканец вернется в стан "сливочных" предстоящим летом, однако его действующее соглашение с мадридским грандом рассчитано до лета 2021 года. Именно поэтому руководство клуба готовит для Ашрафа новый контракт.
Вдобавок, главный тренер Реала Зинедин Зидан высоко оценивает талант Хакими и считает, что он сможет составить достойную конкуренцию Дани Карвахалю на правом фланге обороны.
Интересно, ранее появлялась информация, что Реал не станет гарантировать место в старте для Ашрафа Хакими, однако расставаться с молодым игроком в Мадриде никто не намерен.