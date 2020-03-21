Гол Малиновского - в списке лучших моментов Аталанты текущего сезона

Новости спорта:Взятие ворот Лечче в исполнении украинца вошло в подборку хайлатов Аталанты в Серии А.

Пока сезон в итальянской Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса, пресс-служба лиги делает видео подборки с лучшими моментами команд в кампании-2019/20.

Без внимания не осталась и Аталанта, ставшая настоящей голевой машиной в текущем сезоне итальянского первенства. В 25 турах подопечные Джан Пьеро Гасперини забили 70 голов, что является лучшим показателем среди всех команд чемпионата.

Интересно, что в список лучших моментов бергамского клуба от Серии А попал гол украинского полузащитника Руслана Малиновского, который в матче 26-го тура чемпионата отличился в ворота Лечче.

Напомним, Руслан Малиновский перешел в стан Аталанты из бельгийского Генка прошлым летом. В текущем сезоне украинец провел за бергамасков 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.