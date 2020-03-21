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Левандовски пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом

Левандовски пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом
21:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Польский форвард Роберт Левандовски присоединился к благотворительной платформе "WeKickCorona".

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски вместе со своей женой Анной пожертвовали один миллионов евро в фонд Йозуа Киммиха и Леона Горецки, который занимается сбором средств на борьбу с пандемией коронавирусом, а после передает их в другие благотворительные организации.

"Мы все знаем о сложной ситуации вокруг нас. Сегодня мы играем за одну команду. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, давайте сделаем это".

"Эта ситуация затрагивает каждого из нас, поэтому мы просим вас следовать инструкциям и прислушиваться к тем, кто более осведомлен в этой теме. Будьте ответственными!" — приводит слова Левандовски Sport Bild.

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Напомним, ранее в благотворительный фонд "WeKickCorona" пожертвовали один миллион евро Йозуа Киммих и Леон Горецка. Также свое пожертвование в размере 500 тысяч евро сделал Лерой Сане и многие другие игроки сборной Германии.

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Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, Роберт Левандовски, Новости футбола, Коронавирус, WeKickCorona, Благотворительный фонд "WeKickCorona".
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