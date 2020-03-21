От коронавируса умер бывший президент Реала

Как сообщает испанское издание Marca, от коронавируса скончался 76-летний Лоренсо Санс.
В период с 1995 по 2000 год он был президентом мадридского Реала. При нем клуб вернул себе титул обладателя Лиги чемпионов, а также совершил несколько громких трансферов.
После него на должность президента пришел Флорентино Перес, который и в нынешнее время является главным в руководстве "сливочных".
Напомним, что коронавирус был обнаружен у легенды итальянского футбола Паоло Мальдини, а также у звезды Ювентуса Пауло Дибалы.