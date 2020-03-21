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От коронавируса умер бывший президент Реала

От коронавируса умер бывший президент Реала
23:14 Сегодня Телеграф Эпоха футбола Фото: Твиттер

Новости спорта:Скончался Лоренсо Санс, некогда возглавлявший мадридский Реал.

Как сообщает испанское издание Marca, от коронавируса скончался 76-летний Лоренсо Санс.

В период с 1995 по 2000 год он был президентом мадридского Реала. При нем клуб вернул себе титул обладателя Лиги чемпионов, а также совершил несколько громких трансферов.

После него на должность президента пришел Флорентино Перес, который и в нынешнее время является главным в руководстве "сливочных".

Напомним, что коронавирус был обнаружен у легенды итальянского футбола Паоло Мальдини, а также у звезды Ювентуса Пауло Дибалы

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Реал, Флорентино Перес, Примера, Новости спорта, Новости футбола, Лоренцо Санс.
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