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Ливерпуль нашел усиление в линию защиты

Ливерпуль нашел усиление в линию защиты
07:07 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Мерсисайдский клуб нашел альтернативу Ловрену.

Центральный защитник Деян Ловрен скорее всего покинет Ливерпуль в конце текущего сезона на правах свободного агента, поскольку нынешний его контракт с "красными" рассчитан до лета 2020 года.

В связи с этим, мерсисайдский клуб будет вынужден выйти на трансферный рынок, чтобы найти 30-летнему хорвату достойную замену. Как сообщает AS, в шорт-листе селекционной службы Ливерпуля оказались Хосе Мария Хименес из Атлетико, Дайот Упамекано из Лейпцига и Алессандро Бастони из Интера.

Стоит отметить, что именно Хименес является приоритетным вариантом для мерсисайдцев, однако Атлетико вряд ли захочет отпускать своего основного защитника.

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В любом случае, в контракте уругвайца есть пункт, позволяющего выкупить его за 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен усилить центр полузащиты путем подписания хавбека Лилля Бубакари Сумаре.

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АПЛ, Юрген Клопп, Новости спорта, Новости футбола, Деян Ловрен.
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