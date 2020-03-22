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СМИ: сезон в АПЛ планируют доиграть

СМИ: сезон в АПЛ планируют доиграть
10:10 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:АПЛ хочет возобновить турнир.

Как сообщает The Telegraph, английская Премьер-лига утвердила предварительный план, по которому матчи текущего сезона возобновятся 1 июня и продлятся шесть недель.

При этом новый сезон стартует 8 августа,

Подобный график позволит клубам с большой зарплатной ведомостью избежать финансовой катастрофы. Также завершение текущего сезона необходимо для выполнения обязательств по телевизионным контрактам. С учетом переноса Евро-2020 на 2021 год такой сценарий в АПЛ считают одним из лучших.

Игроки Барселоны не против уступить часть зарплаты 

Дата 1 июня пока является предварительной и может быть скорректирована, но в случае, если чемпионат возобновится в первый день лета, все матчи будут проходить без зрителей. Ожидается, что и Премьер-лига, и Кубок Англии будут завершены в районе 11 июля, что дало бы время для летнего отдыха перед началом нового сезона.

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АПЛ, Ливерпуль, Премьер-лига, Новости спорта, Новости футбола.
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