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Игроки Барселоны не против уступить часть зарплаты

Игроки Барселоны не против уступить часть зарплаты
09:57 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Лидеры каталонского клуба понимают условия клуба.

Капитаны "Барселоны" не возражают против понижения зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Mundo Deportivo, в пятницу прошла встреча руководства "Барселоны", на которой президент клуба Жозе Бартомеу заявил, что общался с капитанами команды (Лионель Месси, Жерар Пике, Серджи Бускетс и Серджи Роберто) на тему возможного сокращения зарплат из-за вынужденной остановки сезона.

По его словам, игроки хорошо отреагировали на эту идею и готовы пойти на сокращение зарплат до тех пор, пока чемпионат не будет возобновлен.

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На футбольную команду "Барселоны" приходится 53% годового бюджета клуба (552 млн евро). Поскольку доходы "Барсы" резко сократились, клуб попытается сделать все, чтобы не достичь планки в 1 миллиард 47 миллионов евро, которая была заложена на этот финансовый год. В клубе даже надеются, что траты не превысят 1 миллиард евро.

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"Барселона" общается с игроками по вопросу сокращения зарплат. Кроме того, всю прошлую неделю велись переговоры между ФИФА, УЕФА, Ла Лигой и другими крупными спортивными организациями по вопросу урезания зарплат игроков на время пандемии.

Топ-клубы надеются, что УЕФА и ФИФА могут принять решение, которое позволит сократить убытки клубов.

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Барселона, Лионель Месси, Примера, Новости спорта, Новости футбола.
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