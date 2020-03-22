Защитник Манчестер Сити летом покинет клуб

Новости спорта:Эмерик Ляпорт может продолжить карьеру в Барселоне.

Барселона летом вернется к попыткам подписать защитника Манчестер Сити Эмерика Ляпорта. Ранее каталонцы пытались купить француза, но не смогли из-за слишком высокой цены.

Барселона планирует подписать центрального защитника летом, и Ляпорт — главный кандидат на усиление состава. Каталонцы надеются, что ведущие игроки Сити захотят покинуть клуб из-за бана УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.

Ляпорт провел за Горожан 8 матче в текущем сезоне во всех турнирах. Француз пропустил большую часть игр команды из-за травм. В последний раз он повредился в матче с Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Барселона лидирует в Примере, набрав 58 очков после 27 туров. Сезон в Испании, как и в большинстве стран Европы, приостановлен из-за коронавируса.