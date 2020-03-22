Тренер английского клуба высказал свое мнение, стоит ли доигрывать этот сезон

Новости спорта:Крис Уайлдер хочет, чтобы сезон 2019/2020 был доигран.

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер рассчитывает, что временно остановленный сезон в чемпионате Англии будет полностью завершен.

"В этом деле не может быть компромиссов. Мы должны закончить сезон вне зависимости от того, сколько времени это займет.

Идея того, чтобы заморозить таблицу и оставить все так – не для меня, хоть наше нынешнее положение было бы неплохим результатом для нашего клуба, если смотреть на вещи с эгоизмом.

Сезон Премьер-лиги – это гонка. Он состоит из 38 матчей. Без разницы, на сколько очков кто-то оторвался, на сколько очков кто-то отстает. Это спорт, и здесь может случиться все. Это самая престижная лига мира. Доиграть текущий сезон будет правильным решением.

"Шеффилд" не ставит перед собой целей, не говорит, что мы хотим попасть в еврокубки. Мы просто хотим увеличивать количество набранных очков: от 43 к 46, от 46 к 49. Хотим продолжать двигаться вперед", – сказал Уайлдер.