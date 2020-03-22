Наказание Манчестер Сити остается в силе, несмотря на ослабление ФФП

Новости спорта:Рассмотрение апелляции "Манчестер Сити" затягивается из-за эпидемии коронавируса.

Ослабление правил финансового фэйр-плей (ФФП), которое объявил УЕФА, не повлияет на запрет участия в еврокубках клуба АПЛ "Манчестер Сити", сообщает издание Daily Mail.

"Манчестер Сити" нарушил правила ФФП в 2012-2016 годах, и под пункты ослабление ФФП не попадает.

В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "Ман Сити" правил регистрации футболистов и принципов финансового фэйр-плей. УЕФА отстранил "Ман Сити" от участия в еврокубках на два года и наложил штраф 30 млн евро.

"Манчестер Сити" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но рассмотрение откладывают из-за эпидемии коронавируса, и к новому сезону бан остаться в силе.

Напомним, ранее в УЕФА заверили, что ни один клуб не пострадает по правилу ФФП из-за кризиса коронавируса. УЕФА продлил срок подачи финансовых отчетов команд до конца апреля, подчеркнув, что это лишь первый из возможных мер помощи клубам. Эпидемия попадает под определение форс-мажора, из-за которого клубы теряют значительную часть своих доходов.