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Легенда футбола Рене Игита призвал болельщиков сидеть дома

Легенда футбола Рене Игита призвал болельщиков сидеть дома
14:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рене Игита обратился к поклонникам из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Бывший голкипер сборной Колумбии Рене Игита призвал людей не нарушать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

"Сегодня многие прислали мне это фото. Если эта фотография используется для информирования, я тоже буду ею пользоваться. Здоровье должно быть на первом месте. Если можете заниматься делами дома, не выходите", — написал Игита и опубликовал фото, на котором написано: "Если тебе говорят „не выходи“, не выходи!".

Фото можно посмотреть на странице Рене Игита в "Твиттере".

Игита — настоящая легенда футбола. Несмотря на то что был вратарём, ему удалось забить более 40 голов. Кроме того, Рене изобрёл "удара скорпиона". А ещё он запомнился рядом смешных ошибок при выходе из штрафной.

Легендарный капитан Милана заболел на коронавирус

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены ведущие спортивные турниры.

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Рене Игита, Удар скорпиона.
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