Легенда футбола Рене Игита призвал болельщиков сидеть дома

Новости спорта:Рене Игита обратился к поклонникам из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Бывший голкипер сборной Колумбии Рене Игита призвал людей не нарушать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

"Сегодня многие прислали мне это фото. Если эта фотография используется для информирования, я тоже буду ею пользоваться. Здоровье должно быть на первом месте. Если можете заниматься делами дома, не выходите", — написал Игита и опубликовал фото, на котором написано: "Если тебе говорят „не выходи“, не выходи!".

Фото можно посмотреть на странице Рене Игита в "Твиттере".

Hoy me han mandado mucho esta imagen ....,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas .... pic.twitter.com/j6rvTIRcEg — Rene Higuita (@higuitarene) March 19, 2020

Игита — настоящая легенда футбола. Несмотря на то что был вратарём, ему удалось забить более 40 голов. Кроме того, Рене изобрёл "удара скорпиона". А ещё он запомнился рядом смешных ошибок при выходе из штрафной.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены ведущие спортивные турниры.