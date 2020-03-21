Легендарный капитан Милана заболел на коронавирус

Новости спорта:Паоло Мальдини и его сын Даниэле сдали положительный тест на коронавирус.

Как сообщает в своем твиттере итальянский журналист Николо Скира, Паоло Мальдини сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Вместе с легендой Милана болезнь обнаружена и в его сына 18-летнего Даниэле, который лишь месяц назад дебютировал за основную команду.

Паоло Мальдини провел за Милан 25 сезонов, сыграл в Серии А 647 матчей, в которых забил 30 голов.

К слову, сегодня стало известно о заболевании Пауло Дибалы и его девушки. Известный польский футболист Роберт Левандовски пожертвует один миллион евро на борьбу против данной болезни.