Роналду окажет помощь больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

Новости спорта:Криштиану Роналду не останется в стороне во время коронавирусного кризиса.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду окажет помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает AS.

По информации источника, форвард намерен последовать примеру своего агента Жорже Мендеша, приобретшего медикаменты, медицинские халаты и маски для португальских больниц. Роналду также планирует пожертвовать медицинским учреждениям медикаменты и необходимые средства защиты.

Напомним, Роналду находится на карантине в Португалии. Ранее у троих его партнёров по туринскому "Ювентусу" был обнаружен коронавирус.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч.