Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр
Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр
Киевское Динамо продлило карантин (Фото)
Киевское Динамо продлило карантин (Фото)

Роналду окажет помощь больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

Роналду окажет помощь больницам Португалии в борьбе с коронавирусом
14:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Криштиану Роналду не останется в стороне во время коронавирусного кризиса.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду окажет помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает AS.

По информации источника, форвард намерен последовать примеру своего агента Жорже Мендеша, приобретшего медикаменты, медицинские халаты и маски для португальских больниц. Роналду также планирует пожертвовать медицинским учреждениям медикаменты и необходимые средства защиты.

Напомним, Роналду находится на карантине в Португалии. Ранее у троих его партнёров по туринскому "Ювентусу" был обнаружен коронавирус.

Мать Роналду выписана из больницы после инсульта

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Португалия, Криштиану Роналду, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легендарный капитан Милана заболел на коронавирус
02 Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
03 От коронавируса умер бывший президент Реала
04 Известный боксер пошутил, что у его друзей коронавирус, и их сняли с рейса
05 Левандовски пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь