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Воскресенье, 22.03.2020
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Тренер Шахтера порассуждал на тему коронавируса

Тренер Шахтера порассуждал на тему коронавируса
15:21 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Наставник Шахтера Луиш Каштру поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19/

58-летний главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой в Украине был объявлен карантин.

"Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии.

Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились.

Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом ПОЧЕМУ?

Планета выравнивает баланс?

COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов

Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы?

Мы могли бы задать много вопросов.

 
 
 
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Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии. Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились. Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом ПОЧЕМУ? Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы? Мы могли бы задать много вопросов. Но я уверен в одном: наша планета, Земля принадлежит не только людям, и не только Человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером. Все изменилось. Планета очень изменилась. Вопрос, который мы все задаем: А ЧТО ТЕПЕРЬ? ДА, ЧТО ДАЛЬШЕ? Я скучаю по СВОБОДЕ. Принимайте меры предосторожности и берегите себя. Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю Вас, ЧЕМПИОНЫ. ⠀ Life has shown a new face to all of us. Suddenly travelling, games, training, alyses, planning no longer make sense. My life, our lives have changed. It  has taken us to the point where we go out wearing masks, we cook, take care of our clothes, read, write and watch television in order to try to figure out in what direction we are going. Many of us wonder WHY? Is the planet balancing itself? Is it due to the careless attitude of humanity? Why weren’t we ready? We could ask many questions. There is one thing I am certain about: our planet, the Earth, doesn’t only belong to human beings and not only Man has the ability to impose his will. There are microscopic beings that can deal with any world leader. It has changed. The planet has changed a lot. The question which we all ask is: AND NOW, YES AND NOW? I miss FREEDOM. Protect yourself and take care. A Hug and Good Health to everyone. I want to express my gratitude to all those professionals who protect our health around the whole world, showing no signs of weakness. Congratulations, CHAMPIONS

Публикация от Luis Castro (@luis_castro_official)

Но я уверен в одном: наша планета, Земля, принадлежит не только людям, и не только Человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером.

Все изменилось. Планета очень изменилась.

Вопрос, который мы все задаем: А ЧТО ТЕПЕРЬ? ДА, ЧТО ДАЛЬШЕ?

Я скучаю по СВОБОДЕ.

Принимайте меры предосторожности и берегите себя.

Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю Вас, ЧЕМПИОНЫ", — написал Каштру.

Ранее из-за пандемии были приостановлены практически все спортивные состязания, в частности, чемпионат Украины по футболу.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Луиш Каштру.
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