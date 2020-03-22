Тренер Шахтера порассуждал на тему коронавируса

Новости спорта:Наставник Шахтера Луиш Каштру поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19/

58-летний главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой в Украине был объявлен карантин.

"Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии.

Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились.

Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом ПОЧЕМУ?

Планета выравнивает баланс?

Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы?

Мы могли бы задать много вопросов.

Но я уверен в одном: наша планета, Земля, принадлежит не только людям, и не только Человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером.

Все изменилось. Планета очень изменилась.

Вопрос, который мы все задаем: А ЧТО ТЕПЕРЬ? ДА, ЧТО ДАЛЬШЕ?

Я скучаю по СВОБОДЕ.

Принимайте меры предосторожности и берегите себя.

Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю Вас, ЧЕМПИОНЫ", — написал Каштру.

Ранее из-за пандемии были приостановлены практически все спортивные состязания, в частности, чемпионат Украины по футболу.