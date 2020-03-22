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Ибрагимович готов начать тренерскую карьеру

Ибрагимович готов начать тренерскую карьеру
17:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Златан Ибрагимович сменит род деятельности после окончания нынешнего сезона.

Нападающий "Милан" Златан Ибрагимович после нынешней кампании может стать тренером, если примет решение о завершении карьеры футболиста, сообщает Sport Mediaset.

В этом сезоне Ибрагимович принял участие в 10 матчах за "Милан" во всех турнирах. 38-летний швед записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.

Помимо "Милана" Златан выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Барселону", "Интер", "Ювентус", "Аякс" и "Мальмё".

Ибрагимович может уйти из футбола (Видео)

Ранее сообщалось, что Ибрагимович и голкипер Джанлуиджи Доннарумма могут покинуть "Милан", если из руководства клуба уйдут Паоло Мальдини и Звонимир Бобан. Спустя некоторое время красно-чёрные официально объявили о расставании с Бобаном.

Ибрагимович 

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ФК Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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