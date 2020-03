В ужасной автокатастрофе умер нападающий сборной Нигерии

Экс-форвард cборной Нигерии Ифеаньи Джордж скончался в результате ДТП. Об этом сообщает ВВС.

Футболист, который выступал за местный Энугу Рейнджерс, направлялся в Лагос и врезался в грузовик.

В машине с Джорджем были еще два человека, один из которых был его партнером по команде. Их судьба пока неизвестна.

Please also pray for Ifeanyi George, Enugu Rangers forward who lost his life this morning along with 2 of his friends in an auto-crash.

This is a huge loss not only for Enugu rangers, but also for #NPFL and NIGERIA at large.

May their gentle souls rest in perfect peace...Amen! pic.twitter.com/248hB2Bp1D

— Professional beggar (@Sheddi_younG) March 22, 2020