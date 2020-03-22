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Отец Йовича заступился за сына

Отец Йовича заступился за сына
19:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист нарушил правила карантина за что подвергся критике в Сербии.

Отец нападающего мадридского Реала Луки Йовича Милан рассказал, почему сын вернулся в Сербию и потребовал доказательств его вины от правительства.

Дело в том, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич осудила решение футболиста нарушить правила карантина и вернутся на родину.

"Лука сдал два теста на коронавирус, и они оказались отрицательными. Он не знал, что все еще не может покидать страну, а сейчас он местный преступник.

Если сын должен сесть в тюрьму - отправляйте. Но докажите его вину. Он приехал в Сербию, чтобы быть со своей семьей. Это нормальная реакция.

COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов

Мы поддерживаем Луку и его решение. Но я не допущу нецелесообразную критику в его адрес. Ситуация раздута. Произошло недопонимание. Все просто", - сказал Милан Йович в интервью AS.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Лука Йович.
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