Асенсио принес Реалу победу в турнире Ла Лиги по FIFA 20

Новости спорта:Во время карантина испанские футболисты решили посоревноваться в симуляторе.

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио стал победителем турнира по FIFA 20 среди игроков чемпионата Испании.

Во время карантина, связанного пандемией коронавируса Ла Лига решила устроить благотворительный турнир по футбольному симулятору. Каждую команду лиги представлял один футболист.

В финале турнира Марко Асенсио обыграл представителя "Леганеса" Айтора Руибаля со счетом 4:2. На турнире собрали 140 тысяч евро, которые направят на борьбу с коронавирусом.

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