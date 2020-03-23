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Асенсио принес Реалу победу в турнире Ла Лиги по FIFA 20

Асенсио принес Реалу победу в турнире Ла Лиги по FIFA 20
07:50 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Во время карантина испанские футболисты решили посоревноваться в симуляторе.

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио стал победителем турнира по FIFA 20 среди игроков чемпионата Испании.

Во время карантина, связанного пандемией коронавируса Ла Лига решила устроить благотворительный турнир по футбольному симулятору. Каждую команду лиги представлял один футболист.

В финале турнира Марко Асенсио обыграл представителя "Леганеса" Айтора Руибаля со счетом 4:2. На турнире собрали 140 тысяч евро, которые направят на борьбу с коронавирусом.

Асенсио завершил восстановление от травмы

Усталость от слова "коронавирус" уже успела всех сблизить. Во многих сферах деятельности жизнь парализована, а многие люди вынуждены бороться с недугом. COVID-19 не обошел стороной и футбол. Мы решили составить список известных игроков, тренеров и функционеров, о заболевании которых известно на сегодняшний день.

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Все по теме:

Реал, Марко Асенсио, FIFA 20, Ла Лига по FIFA 20.
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