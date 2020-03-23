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Ман Сити нашел звездного конкурента Зинченко

Ман Сити нашел звездного конкурента Зинченко
09:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Боссы Ман Сити намерены значительно улучшить состав своей команды.

Руководство Манчестер Сити имеет амбициозные планы на летнее трансферное окно, готовясь составить конкуренцию Барселоне в борьбе за защитника Баварии Давида Алабу.

Помимо этого, в сферу интересов манкунианцев входят левый защитник Лестера Бен Чилуэлл, защитник Бенфики Рубен Диаш и Калиду Кулибали из Наполи.

Отметим, что на позиции левого защитника в команде Гвардиолы могут сыграть как Алаба, так и Чилуэлл, тем самым составив конкуренцию украинцу Александру Зинченко.

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Ранее сообщалось, что Давид Алаба начал сотрудничать с известным агентом Пини Захави на фоне интереса со стороны Барселоны и Реала.

В данный момент Манчестер Сити находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Давид Алаба, Новости футбола, Бен Чилуэлл.
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