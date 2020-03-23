Барселона определилась с главной трансферной целью на лето

Новости спорта:Футболист Порту Алекс Теллес вошел в сферу интересов Барселоны.

Защитник Порту Алекс Теллес вошел в сферу интересов Барселоны, которые могут бразильцем укрепить левый край обороны.

В данный момент португальцы рассматривают варианты с продажей Теллеса, который отказался продлевать контракт с Порту. Его отступные составляют 40 миллионов евро.

Еще в прошлом году в Порту вовсе не рассматривали варианты с продажей Теллеса, а Барселона отказалась от его покупки и приобрела за 18 миллионов евро Хуниора Фирпо.

Ранее сообщалось, что в услугах Алекса Теллеса заинтересованы представители Челси. В лондонском клубе он может стать заменой Маркосу Антонио.

В текущем сезоне Теллес провел в составе португальского клуба 40 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и сделав 9 ассистов.

В настоящее время чемпионаты Испании и Португалии приостановлены из-за пандемии коронавируса.