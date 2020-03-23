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Трансферные планы Милана: кто интересен Россонери

Трансферные планы Милана: кто интересен Россонери
10:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Милан определился с двумя футболистами, которые могут усилить команду в летнее трансферное окно

Милан определился с двумя футболистами, которые могут усилить команду в летнее трансферное окно. Россонери проявляют интерес к полузащитнику Нанта Имрану Луза и хавбеку Ред Булл Зальцбурга Доминику Собослаи.

Россонери ищут новых футболистов в линию полузащиты, ведь клуб, скорее всего, покинут Лукас Биглия и Джакомо Бонавентура. Контракты полузащитников истекают в июне нынешнего года и Милан не намерен продлевать соглашения с игроками.

20-летний Луза в нынешнем сезоне провел 28 матчей за Нант, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. На счету 19-летнего Собослаи 29 поединков за Зальцбург, четыре гола и семь ассистов.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Доминик Собослаи.
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