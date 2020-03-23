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Когда Манчестер Юнайтед вернется к тренировкам

Когда Манчестер Юнайтед вернется к тренировкам
11:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Манчестер Юнайтед планирует вернуться к тренировкам 10 апреля.

Футболисты Манчестер Юнайтед должны вернуться к тренировочному процессу 10 апреля. Пока же тренировочная база команды находится на карантине и ограниченный доступ к ней имеют только некоторые работники клуба.

Дополнительно сообщается, что из-за пандемии коронавируса всех посетителей базы попросили заполнить анкеты относительно недавних поездок и потенциального воздействия опасного вируса.

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Ранее Футбольная ассоциация Англии объявила об отмене всех футбольных турниров под своей эгидой до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса. УЕФА хочет, чтобы европейские чемпионаты были доиграны до 30 июня.

Кроме того, АПЛ рассматривает возможность доиграть матчи текущего сезона после 1 июня.

Манчестер Юнайтед ушел на незапланированный перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. После 29 сыгранных матчей в активе команды Оле-Гуннара Сульшера 45 очков.

 

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола.
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