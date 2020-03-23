Арсенал передумал возобновлять тренировки

Новости спорта:Руководство лондонского Арсенала приняло важное решение.

Руководство Арсенала откладывает возвращение команды к тренировочному процессу 24 марта из-за распространения пандемии коронавируса.

В клубе призвали игроков и персонал оставаться дома и тем самым находиться в безопасности перед угрозой заражения COVID-19.

Ранее коронавирус был обнаружен у главного тренера Канониров Микеля Артеты, после чего испанец, а также контактирующие с ним лица отправились на самоизоляцию. В данный момент Артета излечился и чувствует себя лучше.

В данный момент розыгрыш АПЛ приостановлен, а о будущем чемпионата будут говорить на заседании клубов 3 апреля. Одна из предполагаемых дат возобновления сезона — 1 июня.

Арсенал ушел на вынужденную паузу на девятом месте турнирной таблицы. На территории Великобритании зафиксировано более 5600 заражений COVID-19, погибли более 280 человек.