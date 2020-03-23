Тотти сделал шокирующее признание касательно своей карьеры

Легендарный итальянский нападающий Франческо Тотти намекнул, что его заставили завершить карьеру игрока.
"Мне 43 года, но я и в таком возрасте мог бы выходить на поле на полчаса и вносить свой вклад. Я бы не завершил карьеру по своему желанию. Матчи - это то, чего мне больше всего не хватает.
Нужно заново находить себя, начинать все с чистого листа. Руководить игроками - это другие ощущения", - приводит слова Тотти Football-Italia.
Напомним, Тотти выступал в составе Ромы с 1992 по 2017 год, после чего его назначили на пост директора клуба. Однако из-за сложных отношений с руководством он покинул "волков" летом 2019 года.