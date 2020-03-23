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Тотти сделал шокирующее признание касательно своей карьеры

Тотти сделал шокирующее признание касательно своей карьеры
13:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Франческо Тотти заявил, что до сих пор мог бы играть по 30 минут в матче.

Легендарный итальянский нападающий Франческо Тотти намекнул, что его заставили завершить карьеру игрока.

"Мне 43 года, но я и в таком возрасте мог бы выходить на поле на полчаса и вносить свой вклад. Я бы не завершил карьеру по своему желанию. Матчи - это то, чего мне больше всего не хватает.

Нужно заново находить себя, начинать все с чистого листа. Руководить игроками - это другие ощущения", - приводит слова Тотти Football-Italia.

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Напомним, Тотти выступал в составе Ромы с 1992 по 2017 год, после чего его назначили на пост директора клуба. Однако из-за сложных отношений с руководством он покинул "волков" летом 2019 года.

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ФК Рома, Серия А, Футбол, Франческо Тотти, Новости футбола.
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