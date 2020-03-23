"Здравствуй, брат": Это′О обратился к Роналдиньо

Бывший форвард Барселоны Самуюль Это′О поддержал экс-партнера по каталонскому клубу Роналдиньо, который находится в парагвайской тюрьме.
"Здравствуй, брат. Я не могу передать, что чувствую. Даже не представляю, через что ты проходишь. Могу только мысленно посылать тебе энергию и сказать, что очень тебя люблю.
Надеюсь, что все уладится, потому что ты замечательный человек. Ты можешь рассчитывать на то, что я сделаю все необходимое", - заявил Это'О во время видеообращения.
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Напомним, что легенду сборной Бразилии арестовали из-за поддельных документов при пересечении границы с Парагваем.