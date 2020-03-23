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Барселона приостановила переговоры о новом контракте Тер Штегена

Барселона приостановила переговоры о новом контракте Тер Штегена
16:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Стороны попытаются договориться уже после лета.

Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген и Барселона отложили переговоры о продлении контракта на фоне финансовых усложнений в связи с пандемией коронавируса и приостановкой сезона Ла Лиги. Переговоры возобновятся после лета, когда будет пересмотрен бюджет клуба.

Каталонцы пытаются добиться продления соглашения с немцем до 2024 года, однако в ближайшее время это будет сделать непросто. Нынешний контракт заканчивается в 2022 году.

Обе стороны намерены продолжить сотрудничество, но не могут сойтись в вопросе зарплаты. Продление контракта в будущем будет зависеть от умения сторон найти компромисс. Ранее немца не устроило 6,3 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

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Изначально Марк-Андре тер Штеген, являющийся основным кипером Барселоны, хотел зарплату на уровне главных звезд клуба — 15 миллионов евро. Эти требования руководство Блаугранас выполнить не может, хотя президент клуба Жозеп Бартомеу любыми усилиями намерен договориться о новой сделке.

В нынешнем сезоне кипер провел в составе каталонцев 34 матча во всех турнирах, пропустив 34 гола и отстояв 11 игр "на ноль".

Барселона лидирует в турнирной таблице Примеры, а в первом матче 1/8 финала ЛЧ сыграла со счетом 1:1 против Наполи.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Марк-Андре тер Штеген.
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