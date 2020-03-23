Малиновский может сменить команду в Серии А

Новости спорта:Руслан Малиновский вошел в список потенциальных трансферов Фиорентины.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вошел в список потенциальных трансферов Фиорентины, которая находится в поиске игрока на позицию плеймейкера.

Однако, вариант с приобретением украинца не является приоритетным для руководства клуба, которое в первую очередь попытается приобрести на эту позицию Лукаса Пакету из Милана.

Помимо Малиновского и Пакеты, в сферу интересов Фиалок также входит Родриго де Пауль из Удинезе.

Руслан Малиновский выступает в Италии с прошлого лета, когда перебрался в Аталанту из бельгийского Генка. В нынешнем сезоне во всех турнирах за бергамасков украинец отыграл 31 матч (5 голов и 3 ассиста).

В данный момент чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Фиорентина находится на 13-м месте, Аталанта занимает четвертую строчку.