Интер намерен выкупить экс-звезду Челси

Новости спорта:Сумма полноценного трансфера может составить 10 миллионов евро.

Интер планирует выкупить контракт вингера Виктора Мозеса у Челси. Главный тренер нерадзурри Антонио Конте доволен игрой нигерийца и хочет оставить его в команде по завершению арендного соглашения.

Нерадзурри арендовали Мозеса у Челси до конца июня 2020 года. Интер может выкупить вингера за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мозес провел семь матчей за Интер во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Интер не станет выкупать полузащитника Стефано Сенси у Сассуоло. Также клуб покинет вингер Алексис Санчес, выступающий за нерадзурри на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

Серия А приостановлена из-за пандемии коронавируса. Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявлял, что сезон может быть возобновлен лишь 3 мая.