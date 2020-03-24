Атлетико не будет удерживать звезд клуба

Новости спорта:Атлетико не станет удерживать Диего Косту и Тома Лемара.

Полузащитник Тома Лемар и нападающий Диего Коста могут покинуть Атлетико в ближайшее трансферное окно. Матрасники не станут удерживать игроков и рассмотрят вариант с их продажей.

Лемар не сумел проявить себя в Атлетико. Он пропустил часть нынешнего сезона из-за мышечных травм. Тома сыграл в 24 матчах за Матрасников, не отличившись результативными действиями. Интерес к французскому вингеру проявляет Манчестер Юнайтед.

Коста в феврале восстановился после перенесенной операции по удалению грыжи межпозвоночного диска. Контракт 31-летнего нападающего с Атлетико истекает в июне 2021 года, и Матрасники готовы продать форварда уже этим летом, чтобы не отпускать его бесплатно в следующем году.

В текущем сезоне Коста провел 19 поединков за Атлетико, забив два гола и отдав три результативных передачи.

Сегодня Ла Лига и Федерация футбола Испании на неопределенный срок приостановили все футбольные соревнования в стране. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что матчи Примеры будут возобновлены в середине мая.