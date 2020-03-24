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Челси нацелился на одноклубника Ярмоленко

Челси нацелился на одноклубника Ярмоленко
11:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Деклан Райс близок к переходу в Челси.

Челси в ближайшее трансферное окно хочет подписать игрока в середину поля. Синие заинтересованы в переходе полузащитника Вест Хэма Деклана Райса.

Контракт Райса с Вест Хэмом истекает в июне 2024 года и Молотобойцы отпустят 21-летнего игрока сборной Англии, только если получат хорошее предложение.

В нынешнем сезоне Райс провел 30 матчей за Молотобойцев во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

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В данный момент розыгрыш АПЛ приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Одна из предполагаемых дат возобновления сезона — 1 июня.

На вынужденную паузу Челси ушел на четвертом месте АПЛ. Вест Хэм занимает 16-ю позицию. Напомним, что за Молотобойцев выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко.

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ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Деклан Райс.
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