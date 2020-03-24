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Фонсека намерен приобрести звезду Шахтера для Ромы

Фонсека намерен приобрести звезду Шахтера для Ромы
12:36 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Instagram

Новости спорта:Бразильский вингер Шахтера Маркос Антонио заинтересовал итальянскую Рому.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио заинтересовал итальянскую Рому. Об этом сообщает giallorossi.net ссылаясь на Gazzetta dello Sport. Бразильский хавбек считается приоритетным трансфером римлян на позицию центрального полузащитника.

В подписании Маркоса Антонио особенно заинтересован главный тренер Ромы Паулу Фонсека, который работал с бразильцем в Шахтере. Именно под руководством португальского наставника бразилец дебютировал в первой команде Горняков.

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Напомним, прошлой зимой уже сообщалось об интересе итальянского клуба к легионеру Шахтера.

В нынешнем сезоне Маркос Антонио сыграл 20 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Рома ушла на незапланированный перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 45 очков.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Маркос Антонио.
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