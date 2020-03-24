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Пятов: В карантине тоже есть позитив

Пятов: В карантине тоже есть позитив
12:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Андрей Пятов рассказал, как поддерживает форму во время пандемии коронавируса.

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, как проводит время на карантине, как тренируется и как защищает себя и семью от заражения коронавирусом.

"Нахожусь дома в кругу семьи, детей. Поддерживаю форму: нам тренеры присылают программы. Занимаюсь с фитнес-резинками, петлями TRX, на велосипеде катаюсь. Старшая дочка и жена составляют мне компанию.

Ситуация, в которую мало кто мог поверить. Но когда уже вирус добрался до Украины, ощутили всю серьезность. Общаюсь с Русланом Малиновским, с тренерами сборной, которые находятся в Италии, в эпицентре этой стихии. Понимаю, что действительно все очень сложно.

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Как защищаемся? Стерильность, чистота, минимальные контакты с людьми. Думаю, карантин и самоизоляция сработают. Мы сможем так победить эпидемию", - сказал Пятов.

Помимо прочего, футболист нашел плюсы в карантине - семья наконец может провести время вместе.

"Как справляемся с 4 детьми? Нам не привыкать! Держимся бодро. Детей с женой развлекаем как можем. Мы давно мечтали побыть вместе всей семьей, поэтому рады такой возможности. В карантине тоже есть позитив.

Все мы переживаем, но рано или поздно это закончится. Берегите себя и близких, не болейте. И обязательно увидимся на футболе!", - цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Андрей Пятов, Новости футбола.
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