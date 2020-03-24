Барселона хочет продлить лидера обороны

Новости спорта:Клеман Лангле может подписать новое соглашение с каталонцами.

Барселона работает над продлением контракта с защитником Клеманом Ленгле. Действующее соглашение 24-летнего француза с каталонцами истекает в июне 2023 года.

В следующем году Барселона предложит Ленгле новый контракт с улучшенными условиями. Клаусула игрока составит 300 миллионов евро. Сам защитник доволен своим положением в Барселоне и не намерен покидать клуб.

В нынешнем сезоне Ленгле провел 29 матчей за Барселону во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Отметим, что Барселона планирует ближайшим летом продать другого защитника Самюэля Умтити. Каталонцы уже ищут замену французу и проявляют интерес к Луису Фелипе (Лацио), Эмерику Ляпорту (Манчестер Сити), Пау Торресу (Вильярреал).

Ла Лига и Федерация футбола Испании на неопределенный срок приостановили все футбольные соревнования в стране. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что матчи Примеры будут возобновлены в середине мая.