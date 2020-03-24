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Звезда Ман Сити: Я люблю Ливерпуль

Звезда Ман Сити: Я люблю Ливерпуль
14:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Английский футболист Рахим Стерлинг рассказал, что думает о мерсисайдском клубе.

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг не исключил возможности возвращения в Ливерпуль.

"Вернусь ли я когда-нибудь в Ливерпуль? Не буду врать, я люблю этот клуб. Не поймите неправильно, "красные" навсегда в моем сердце. Ливерпуль многое для меня сделал, когда я рос, поэтому...", - приводит слова Стерлинга Daily Mail.

Напомним, что Стерлинг является воспитанником Ливерпуля - форвард дебютировал за "красных" в сезоне-2011/12. Футболист провел за первую команду клуба 129 матчей, забив при этом 23 гола и отдав 25 ассистов. В 2015 году Стерлинг перешел в Манчестер Сити за 60 миллионов евро.

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Ранее сообщалось, что дочь 25-летнего форварда дразнит его кричалками про игрока Ливерпуля Мохамеда Салаха.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, Рахим Стерлинг.
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