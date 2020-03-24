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Лацио готовит сумасшедший контракт для звезды клуба

Лацио готовит сумасшедший контракт для звезды клуба
15:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Чиро Иммобиле может подписать новый контракт с клубом.

Форвард Лацио Чиро Иммобиле может подписать новый контракт с клубом. Сообщается, что римляне предложили своему ведущему футболисту новое соглашение до 2024 года с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

Также Лацио намерен продлить контракт с голкипером Томасом Стракошей до 2025 года. По новому соглашению он будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.

Иммобиле выступает за Лацио с 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 26 матчей в чемпионате Италии и забил 27 голов. Он лучший бомбардир текущего розыгрыша Серии А.

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Лацио ушел на незапланированный перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 62 очка и она отстает от лидирующего Ювентуса всего на 1 пункт.

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ФК Лацио, Футбол, Новости футбола, Чиро Иммобиле.
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