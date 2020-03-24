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Защитник Зари: Мог перейти в Динамо или Копенгаген

Защитник Зари: Мог перейти в Динамо или Копенгаген
16:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Заря

Новости спорта:Максим Белый мог продолжить карьеру в именитом клубе.

Защитник луганской Зари, ныне выступающий на правах аренды в перволиговом Рухе, Максим Белый в интервью ПФЛ рассказал, что мог перебраться в киевское Динамо и датский Копенгаген.

"Когда я выступал за Хайдук в Хорватии, то имел предложение от Копенгагена. Но боссы клуба меня не отпустили. Объяснили, что без меня команда не сможет обойтись, так как продали еще одного защитника в Китай"

"До лета я доиграл в Хорватии, а после мог отправиться на сборы с киевским Динамо. Тогда команду возглавлял Сергей Ребров. Но хорваты меня опять не отпустили. Мне пообещали регулярную практику в Лиге Европы.

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В итоге своего шанса я не дождался. На моей позиции игран непонятный футболист, который даже сборы не прошел с основным составом. Так я покинул клуб свободным агентом", - сказал Белый.

В текущем сезоне на счету центрбека четыре матча за луганскую Зарю, в которых он не сумел отметиться голевыми действиями.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, ФК Копенгаген, Максим Белый, Новости футбола.
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