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"Сидел в комнате с Месси": Матип рассказал, как праздновал разгром Барселоны

"Сидел в комнате с Месси": Матип рассказал, как праздновал разгром Барселоны
16:46 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Защитник вспомнил, как встретил аргентинца после полуфинала Лиги чемпионов-2018/19.

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип рассказал о ситуации, которая произошла с ним после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов-2018/19 против Барселоны (4:0).

"После игры мы выстроились перед трибуной и спели You’ll Never Walk Alone с фанатами. Это один из самых прекрасных моментов в моей карьере. Меня больше ничего не интересовало в тот момент, я словно парил в воздухе после матча.

После этого мне потребовалось пройти допинг-тест. Я зашел в маленькую комнату, а там сидел довольно подавленный футболист - Лионель Месси. Мы были знакомы по игре на поле. Но, знаете, это знакомство не похоже на то, что вы будто сидите в маленьком помещении и вместе пьете кофе. Это было весьма необычное событие для меня", - приводит слова Матипа 11 Freunde.

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Напомним, что по сумме двух матчей (4:3) Ливерпуль победил Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов. В заключительном матче "мерсисайдцы" обыграли Тоттенхэм со счетом 2:0.

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Жоэль Матип.
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