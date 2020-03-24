Буффон планирует продлить контракт с Ювентусом

Новости спорта:Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с клубом еще на один год.

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с клубом еще на один год, передает Football Italia, ссылаясь на источники Tuttosport.

Действующее соглашение голкипера с бьянконери рассчитано до июня нынешнего года, а последние несколько месяцев 42-летний ветеран ведет переговоры насчет продолжения сотрудничества.

В составе Ювентуса Буффон выступал с 2001 по 2018 год, после чего перебрался в ПСЖ. Прошлым летом легендарный вратарь вернулся в Турин.

В нынешнем сезоне экс-голкипер сборной Италии сыграл 11 матчей за Старую синьору, пропустив 9 мячей и трижды сыграв на ноль.

В связи с пандемией коронавируса розыгрыш чемпионата Италии временно приостановлен. Ювентус ушел на перерыв в качестве лидера Серии А. Трое игроков Старой синьоры (Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала) сдали положительный тест на COVID-19.