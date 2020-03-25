У вратаря Аталанты обнаружен коронавирус

Новости спорта:Марко Спортьелло стал первым игроком Аталанты, заразившимся коронавирусом.

Тест на коронавирус голкипера Аталанты Марко Спортьелло дал положительный результат — сообщил официальный сайт клуба полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

У 27-летнего вратаря нет никаких симптомов. И он, и все остальные члены команды находятся на превентивной самоизоляции, две недели которой истекут 27 марта.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у одноклубника еще одного игрока сборной Украины, Евгения Шахова из Лечче.

Ранее жена Малиновского рассказала о новых правилах в Бергамо.