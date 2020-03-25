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Роналду хочет покинуть Ювентус, уже есть два претендента на игрока

Роналду хочет покинуть Ювентус, уже есть два претендента на игрока
10:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Криштиану Роналду в ближайшее межсезонье может покинуть туринский клуб

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть туринский "Ювентус". В услугах португальца заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед". Оба клуба уже сделали ему предложение, сообщает Diario Gol.

Возможное возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 год, зависит прежде всего от того, будут ли "красные дьяволы" выступать в Лиге чемпионов.

Криштиану перешёл в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года за € 117 млн. Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость Роналду оценивается в € 75 млн.

Роналду прошел тест на коронавирус

В нынешней кампании Криштиану забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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