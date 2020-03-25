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Худжамов: До конца года доживут не все клубы

Худжамов: До конца года доживут не все клубы
10:15 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов уверен, что кто-то не осилит последствия коронавируса.

Вратарь Рустам Худжамов уверен, что ситуацию с коронавирусом нужно воспринимать очень серьезно и соблюдать карантин.

"На примере Италии видим, что небрежное отношение к коронавирусу привело к ужасным последствиям. Не хотелось бы такого в Украине. Вынужденная пауза образовалась не по нашей вине. Этот фактор пришел извне", — заявил Худжамов телеканалам Футбол 1/2/3.

Рустам считает правильным решение не играть, а также предрекает безрадостное будущее некоторым клубам.

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"Не хотелось бы, чтобы болельщики рисковали на трибунах. Думаю, к концу года не все клубы доживут. У многих было плохое финансовое положение и до этого. А когда в стране все остановилось, откуда деньги брать? Они же не материализуются из воздуха? Денег будет меньше, а проблем больше. Зарплаты же футболистам и сотрудника клуба никто не отменял. Уменьшать зарплату запрещено по контракту. Поэтому я думаю, что будут потери в составах клубов", — добавил Худжамов.

В Мариуполе все стабильно с выплатой зарплат, а вот когда возобновятся тренировки - неизвестно.

"Нам в Мариуполе пока стабильно выплачивают зарплату. Тренировки? 26-го числа нас должны были собрать, но сдвинули эту дату на неопределенный срок", — заверил голкипер.

"Когда может что-то случиться с твоим здоровьем или твоих близких, то здесь апатия отсутствует. Я считаю, что паниковать не стоит, но и шашлыки жарить — не самое лучшее решение".

Худжамову хотелось бы доиграть до конца чемпионат Украины, но все же во главу угла он ставит здоровье людей.

"По-хорошему, нужно доиграть чемпионат и все решить по спортивному принципу, но есть форс-мажор. Рисковать здоровьем людей не нужно", — добавил Рустам.

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Футбол, Рустам Худжамов, Новости футбола, Коронавирус, ФК Мариуполь.
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