Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с COVID-19

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола присоединился к борьбе с пандемией коронавируса и пожертвовал миллион евро.

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола присоединился к борьбе с пандемией коронавируса, которая распространилась по всей Европе.

Гвардиола сделал пожертвование в размере одного миллиона евро в благотворительный фонд на покупку необходимого медицинского оборудования в больницы, сообщает Sport.es.

Все собранные взносы, включая пожертвование Гвардиолы, также пойдут на приобретение и производство медикаментов, которые будут распределены среди медицинских центров по всей Каталонии в зависимости от потребностей и срочности.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовали более миллиона евро больницам в Португалии.

Напомним:

Согласно последним данным Минздрава Испании, количество погибших в стране в результате пандемии коронавируса возросло до 2696 человек, 514 новых жертв за последние 24 часа. Рост составил 24% по сравнению с последними сутками.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 422 945 случаев заражения коронавирусом, из которых 109 102 человека выздоровели и 18 907 человек умерли.

Инфицированный коронавирусом бывший генеральный секретарь НАТО и представитель испанского правительства Фелипе Гонсалеса 77-летний Франсиско Хавьер Солана де Мадариага с больничной койки призвал победить недуг коллективно.