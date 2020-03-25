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Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с COVID-19

Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с COVID-19
08:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола присоединился к борьбе с пандемией коронавируса и пожертвовал миллион евро.

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола присоединился к борьбе с пандемией коронавируса, которая распространилась по всей Европе.

Гвардиола сделал пожертвование в размере одного миллиона евро в благотворительный фонд на покупку необходимого медицинского оборудования в больницы, сообщает Sport.es.

Все собранные взносы, включая пожертвование Гвардиолы, также пойдут на приобретение и производство медикаментов, которые будут распределены среди медицинских центров по всей Каталонии в зависимости от потребностей и срочности.

Гвардиола: Если никто не смотрит матчи, то есть ли в этом всем смысл?

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовали более миллиона евро больницам в Португалии.

Напомним: 

Согласно последним данным Минздрава Испании, количество погибших в стране в результате пандемии коронавируса возросло до 2696 человек, 514 новых жертв за последние 24 часа. Рост составил 24% по сравнению с последними сутками.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 422 945 случаев заражения коронавирусом, из которых 109 102 человека выздоровели и 18 907 человек умерли.

Инфицированный коронавирусом бывший генеральный секретарь НАТО и представитель испанского правительства Фелипе Гонсалеса 77-летний Франсиско Хавьер Солана де Мадариага с больничной койки призвал победить недуг коллективно.

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Все по теме:

Испания, ФК Ман Сити, Коронавирус, Хосеп Гвардиола, Covid-19.
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