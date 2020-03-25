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Тайсон рассказал о карантине в Киеве

Тайсон рассказал о карантине в Киеве
10:20 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Тайсон надеется, что чемпионат удастся доиграть.

Хавбек донецкого Шахтера Тайсон пообщался с бразильскими журналистами и рассказал, как проводит время на карантине в Киеве.

"Тяжело сказать, когда я смогу прилететь в Бразилию. Аэропорты заблокированы, и никто не сможет вылететь, пока ситуация не нормализуется. Я не знаю, когда возобновиться чемпионат, но нам придется доигрывать сезон летом. Надеюсь, все будет хорошо. Еще в позапрошлое воскресенье мы играли, а потом все прекратилось. Все заперты у себя дома, можно гулять только по квартире. У меня есть все шансы стать экспертом по видеоиграм, потому что я просыпаюсь и целый день играю", — цитирует бразильца Gaucha ZH.

"Дома делаю небольшие тренировки — приседания, лестницы, а потом иду играть. Всю прошлую ночь я играл. В Киеве люди относятся к ситуации ответственно и стараются не выходить на улицы. Раз в неделю выходят на рынок, и это создает очереди. Здесь же, в моей квартире, когда я выглядываю в окно и никого не вижу на улице, то мне кажется, что я смотрю фильм "Я — легенда" с Уиллом Смитом".

Ранее сообщалось, что Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с COVID-19.

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Киев, ФК Шахтер, Футбол, Карантин, Тайсон, Новости футбола, Коронавирус.
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